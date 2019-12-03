2019-12-03T11:40:32+03:00
Происшествия

Тамбовчанка угрожала ножом соседу по общежитию

Мужчина пожаловался на агрессивную женщину в полицию
Магдалина Кочнева
Поделиться:
Изменить размер текста:

В отношении жительницы Уварово возбуждено уголовное дело за угрозу убийством. 2 декабря в дежурную часть полиции поступило сообщение от 72-летнего мужчины. На место в микрорайон Молодежный выехали сотрудники и опросили звонившего. Тот рассказал, что соседка по общежитию из соседней комнаты угрожала ему убийством с ножом в руке.

Конфликт произошел ещё днём 26 ноября, но тогда тамбовчанин побоялся обращаться в полицию. 49-летнюю женщину опросили, после чего она во всем созналась. Нож, в качестве вещественного доказательства, изъяли и отправили на экспертизу.

- Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью», - рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Тамбовтеплосервис» задолжал за газ почти 650 миллионов рублей
В Тамбове более 1200 выпускников напишут итоговое сочинение
Тамбовчанка не смогла поехать отдыхать в Аргентину из-за долга по кредиту
В тамбовском селе местный житель незаконно хранил самодельное оружие у себя дома
В новом салоне Теlе2 «другие правила»
В Мичуринске построят парк-набережную за 85 миллионов рублей
Директор тамбовской фирмы предстанет перед судом за невыплату почти 4,5 млн рублей зарплаты сотрудникам
Житель Тамбовщины украл четыре уличных фонаря и столб
Два тамбовских лицея получили гранты по 5,9 млн рублей
Экс-главу сельсовета в Тамбовской области осудили за выдачу фальшивой справки мигранту
К усадьбе Рахманинова на Тамбовщине хотят присоединить пруд и осиновую рощу «Синий куст»
В Тамбовской области мать троих детей будут судить за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей
На расчистку тамбовских улиц от снега вывели 60 единиц техники
В Тамбове из-за 1,5-миллионных убытков закрывают муниципальный аптечный пункт
Тамбовские лесоводы срубят около 30 тысяч новогодних елок на продажу
Два тамбовских колледжа получат более 35 миллионов рублей на создание мастерских
В 2020 году в Тамбовской области пройдут 54 праздника
За неделю на Тамбовщине произошло 28 пожаров
Тамбовчанин из ревности до полусмерти избил сожительницу палкой
На реке Ворона в Тамбовской области отремонтировали мост
Тамбовчанин на кладбище сбил опору ЛЭП
В Моршанске росгвардейцы вернули потерявшегося 12-летнего мальчика родителям
Четверо липчан предстанут перед судом за поджог дорогостоящего «Лексуса» в Тамбове
Тамбовчанка пострадала в аварии, произошедшей в Рязанской области
Число больных ОРВИ в Тамбовской области растет
Священник рассказал тамбовским водителям о важности соблюдения за рулем Божьих заповедей