Тамбовчанка угрожала ножом соседу по общежитию

СЕГОДНЯ 11:40 2019-12-03T11:40:32+03:00

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В отношении жительницы Уварово возбуждено уголовное дело за угрозу убийством. 2 декабря в дежурную часть полиции поступило сообщение от 72-летнего мужчины. На место в микрорайон Молодежный выехали сотрудники и опросили звонившего. Тот рассказал, что соседка по общежитию из соседней комнаты угрожала ему убийством с ножом в руке.

Конфликт произошел ещё днём 26 ноября, но тогда тамбовчанин побоялся обращаться в полицию. 49-летнюю женщину опросили, после чего она во всем созналась. Нож, в качестве вещественного доказательства, изъяли и отправили на экспертизу.

- Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью», - рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

ИСТОЧНИК KP.RU