Тамбовчанин из ревности до полусмерти избил сожительницу палкой

СЕГОДНЯ 10:11 2019-12-03T10:11:18+03:00

Изменить размер текста: A A

Вечером 1 декабря в дежурную часть ОМВД России по городу Мичуринску поступило сообщение о том, что в одном из домовладений по улице Красной происходит драка. На место происшествия выехала следственно – оперативная группа. Полицейские выяснили, что 34-летний хозяин дома напал на свою 33-летнюю сожительницу. Мужчина, находившийся в нетрезвом состоянии, сильно избил ее деревянной палкой. Причиной конфликта стала ревность. Пострадавшую женщину доставили в больницу, где врачи обнаружили у нее множество повреждений: закрытую черепно-мозговую травмой, сотрясение головного мозга, закрытый переломом левой лучевой кости и перелом ребра слева.

- Избивший сожительницу мужчина попытался скрыться, однако вскоре его местонахождение установили, после чего нападавшего доставили в отдел полиции и опросили. От него получили признательные показания, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области. - В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».

ИСТОЧНИК KP.RU