На реке Ворона в Тамбовской области отремонтировали мост

СЕГОДНЯ 09:53 2019-12-03T09:53:10+03:00

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На въезде в поселок Мучкапский завершили ремонт моста. После проведения работ он стал шире безопаснее для проезда. Сооружение построили 40 лет назад и оно нуждалось в капитальном ремонте. Протяженность объекта реконструкции - свыше 237 метров.

- Благодаря сделанным работам увеличилась пропускная и несущая способность моста за счёт нового полотна и современного барьерного ограждения. Также мостовое полотно стало шире на 24 сантиметра, - рассказали в администрации Мучкапского района.

Сообщается, что подрядчик ООО «Мостострой» выполнил работы на месяц раньше планируемого срока.

- Капитальный ремонт проведен по программе «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Тамбовской области», - пояснили в пресс-службе администрации Тамбовской области. - Общая стоимость работ составила более 163,4 миллиона рублей, из которых 140 миллионов – средства федерального бюджета и 23,45 миллиона рублей – регионального бюджета.

ИСТОЧНИК KP.RU