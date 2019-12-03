Тамбовчанин на кладбище сбил опору ЛЭП
Пострадавший пассажир иномарки сам обратился в больницу
Водитель потерял управлениеФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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Авария, в которой пострадал 60-летний мужчина, произошла 2 декабря в два часа дня на территории кладбища села Павлодар Уваровского района. Как рассказали в региональном УГИБДД, 50-летний водитель автомобиля «Nissan Almera» не справился с управлением и наехал на опору линий электропередач, расположенную на погосте.
- В результате аварии пострадал 60-летний пассажир автомобиля, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. – Мужчина самостоятельно обратился в Уваровскую центральную районную больницу.
ИСТОЧНИК KP.RU