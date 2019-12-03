Два тамбовских колледжа получат более 35 миллионов рублей на создание мастерских
В Тамбове строительный и педагогический колледжи вошли в список получателей федеральной субсидии в рамках нацпроекта «Образование». Учебным заведениям в этом году будет выделено два миллиона рублей на создание мастерских.
Строительный колледж получит почти 25 миллионов рублей и на эти деньги там будет создано мастерских по направлению «Строительство». Педагогическому колледжу выделят поменьше, 12 миллионов рублей. Средства направят на создание мастерских по различным направлениям: «Физическая культура, спорт и фитнес», «Преподавание в младших классах», «Дошкольное воспитание», «Социальная работа».
- В рамках федерального (регионального) проекта «Молодые профессионалы» в Тамбовской области будет создан Центр опережающей профессиональной подготовки, как оператор ресурсов региона для профессиональной ориентации, ускоренного профессионального обучения, подготовки, переподготовки, повышения квалификации всех категорий граждан по наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и компетенциям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, - сообщает пресс-служба администрации региона.
ИСТОЧНИК KP.RU