Четверо липчан предстанут перед судом за поджог дорогостоящего «Лексуса» в Тамбове
В Тамбове завершено расследование уголовного дела в отношении четырех жителей Липецкой области в возрасте от 15 до 32 лет. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ «Умышленное уничтожение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба, совершенное путем поджога». Старшего из фигурантов дела суд также признал виновным в вовлечении школьника в преступление.
Как установлено следствием, 32-летний обвиняемый, получил от заказчика преступления (личность которого еще не установлена) фото автомобиля и адрес, по которыму он может находиться. Мужчина редложил своим знакомым за деньги принять участие в поджоге дорогостоящей иномарке «LEXUS» в Тамбове, и они согласились.
Ночью, 8 мая этого года, приехав в Тамбов, злоумышленники облили машину бензином и подожгли, после чего скрылись. Владельцу иномарки был причинен материальный ущерб в размере около 2,5 млн рублей.
- В ходе следствия собрана достаточная доказательственная база, позволяющая направить уголовное дело в суд для рассмотрения по существу. Уголовное дело в отношении организатора преступления выделено в отдельное производство, - прокомментировали в пресс-службе СУ СК РФ по Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU