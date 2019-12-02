Четверо липчан предстанут перед судом за поджог дорогостоящего «Лексуса» в Тамбове

СЕГОДНЯ 18:04 2019-12-02T18:04:48+03:00

Владельцу иномарки причинен ущерб почти в 2,5 миллиона рублей Фото: с сайта СУ СК России по Тамбовской области

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В Тамбове завершено расследование уголовного дела в отношении четырех жителей Липецкой области в возрасте от 15 до 32 лет. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ «Умышленное уничтожение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба, совершенное путем поджога». Старшего из фигурантов дела суд также признал виновным в вовлечении школьника в преступление.

Как установлено следствием, 32-летний обвиняемый, получил от заказчика преступления (личность которого еще не установлена) фото автомобиля и адрес, по которыму он может находиться. Мужчина редложил своим знакомым за деньги принять участие в поджоге дорогостоящей иномарке «LEXUS» в Тамбове, и они согласились.

Ночью, 8 мая этого года, приехав в Тамбов, злоумышленники облили машину бензином и подожгли, после чего скрылись. Владельцу иномарки был причинен материальный ущерб в размере около 2,5 млн рублей.

- В ходе следствия собрана достаточная доказательственная база, позволяющая направить уголовное дело в суд для рассмотрения по существу. Уголовное дело в отношении организатора преступления выделено в отдельное производство, - прокомментировали в пресс-службе СУ СК РФ по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU