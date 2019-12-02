2019-12-02T17:15:08+03:00
Здоровье

Число больных ОРВИ в Тамбовской области растет

Инфекцию подхватили около 5,5 тысяч человек
Ксения АЛЕШИНА
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В Тамбовской области с 25 ноября по 2 декабря к врачам обратилось 5416 человек с ОРВИ, что на 18,9% выше, чем на предшествующей неделе. Показатель заболеваемости составил 52,1 на 10 тысяч населения. Как отмечают специалисты, пороговые уровни заболеваемости не превышены. Больше всего среди больных оказалось детей - 78,3%.

- Высокие уровни заболеваемости, но не превышающие пороговых значений, отмечены в Бондарском районе (131,2 на 10 тыс. населения), г. Тамбове (101,1 на 10 тыс. населения), г. Кирсанове (71,3 на 10 тыс. населения), г. Рассказово (70,1 на 10 тыс. населения), г. Моршанске (65,9 на 10 тыс. населения), Кирсановском районе (56,1 на 10 тыс. населения), Инжавинском районе (53,5 на 10 тыс. населения), Знаменском районе (53,1 на 10 тыс. населения). На долю жителей г.Тамбова пришлось 54,8% всех обращений, - сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

За неделю случаев гриппа медиками зарегистрировано не было. У двух больных врачи обнаружили вирусы не гриппозной этиологии - парагрипп и аденовирус.

ИСТОЧНИК KP.RU

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