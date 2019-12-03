За неделю на Тамбовщине произошло 28 пожаров

СЕГОДНЯ 10:30 2019-12-03T10:30:56+03:00

Изменить размер текста: A A

Региональное МЧС опубликовало статистику пожаров за неделю. Всего произошло 28 пожаров, в которых два человека погибли. В 11 случаях горели жилые дома, пять раз горели надворные постройки, а еще в 12 случаях огнеборцы тушили горящий мусор и сухую растительность.

В Тамбове, 28 ноября, на проезде 8 марта сгорела ванная комната в жилом доме на площади пять квадратных метров. В результате возгорания пострадал 80-летний мужчина, которого госпитализировали в ожоговое отделение тамбовской больницы имени Архиепископа Луки. На место происшествия выезжали два отделения от пожарно-спасательной станции г. Тамбова.

В рабочем поселке Инжавино, 28 ноября, в пятиэтажке № 42 по улице Советской выгорела комната на площади 11 квадратных метров. Огонь унес жизнь 69-летнего мужчины. Тушением пожара занималось одно отделение от пожарно-спасательной части № 19. Спасателями были эвакуированы 17 человек.

В селе Липовка Рассказовского района, 1 декабря, сгорел жилой дом на улице Центральной. В огне погиб 62-летний хозяин жилища. На месте пожара работало одно отделение от пожарно-спасательной части № 24.

ИСТОЧНИК KP.RU