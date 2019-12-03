Тамбовские лесоводы срубят около 30 тысяч новогодних елок на продажу

СЕГОДНЯ 11:30 2019-12-03T11:30:28+03:00

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В Тамбовской области лесоводы начали заготовку новогодних сосен и елей. Как сообщает региональное управление лесами, в этом году планируется срубить около 30 тысяч деревьев на продажу.

Купить елку можно будет в лесхозе, так и на специальных елочных базарах, которые в ближайшее время появятся на территории региона. Самое дешевое дерево обойдется в 150 рублей. По словам специалистов, заготовка новогодних деревьев не наносит ущерба тамбовским лесам, поскольку осуществляется при проведении плановых работ.

ИСТОЧНИК KP.RU