Тамбовские лесоводы срубят около 30 тысяч новогодних елок на продажу
Стоить зеленая красавица будет от 150 рублей
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В Тамбовской области лесоводы начали заготовку новогодних сосен и елей. Как сообщает региональное управление лесами, в этом году планируется срубить около 30 тысяч деревьев на продажу.
Купить елку можно будет в лесхозе, так и на специальных елочных базарах, которые в ближайшее время появятся на территории региона. Самое дешевое дерево обойдется в 150 рублей. По словам специалистов, заготовка новогодних деревьев не наносит ущерба тамбовским лесам, поскольку осуществляется при проведении плановых работ.
ИСТОЧНИК KP.RU