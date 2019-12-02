В Тамбовской области у мужчины после застолья из дома пропали деньги

СЕГОДНЯ 15:45 2019-12-02T15:45:03+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ржаксе у 47-летнего местного жителя украли деньги после застолья. В конце ноября в его доме собралась компания. Не обошлось без распития алкоголя. Хозяин жилища потерял бдительность, чем воспользовалась его 21-летняя подруга. Она взяла лежавшие на столе 3 700 рублей и потратила их на себя.

- Полицейские установили круг лиц, находившихся в тот вечер в доме потерпевшего. В итоге сотрудники полиции задержали 21-летнюю жительницу Ржаксы, которая созналась в краже. Теперь ей придется возместить материальный ущерб потерпевшему, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

Выяснилось, что задержанная раньше уже имела проблемы с законом. В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU