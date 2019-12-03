В Моршанске росгвардейцы вернули потерявшегося 12-летнего мальчика родителям
В Моршанске 12-летний ребенок ушел из дома на прогулку и в назначенное время не вернулся. Обеспокоенная мать обратилась в правоохранительные органы с просьбой разыскать ее сына. Получив ориентировку, сотрудники вневедомственной охраны приступили к поиску мальчика.
Ребенка нашла спустя полчаса на остановке маршрутного автотранспорта по улице Куйбышева. Росгвардейцы заметили двух мальчиков, один из которых по приметам был похож на потерявшегося ребенка.
- Позже выяснилось, что мальчик загулялся и потерял ориентир во времени. На место была вызвана следственно-оперативная группа. Ребенка передали родителям, - сообщает региональное управление Росгвардии.
ИСТОЧНИК KP.RU