В Моршанске росгвардейцы вернули потерявшегося 12-летнего мальчика родителям

СЕГОДНЯ 09:30 2019-12-03T09:30:46+03:00

С ребенком все хорошо

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В Моршанске 12-летний ребенок ушел из дома на прогулку и в назначенное время не вернулся. Обеспокоенная мать обратилась в правоохранительные органы с просьбой разыскать ее сына. Получив ориентировку, сотрудники вневедомственной охраны приступили к поиску мальчика.

Ребенка нашла спустя полчаса на остановке маршрутного автотранспорта по улице Куйбышева. Росгвардейцы заметили двух мальчиков, один из которых по приметам был похож на потерявшегося ребенка.

- Позже выяснилось, что мальчик загулялся и потерял ориентир во времени. На место была вызвана следственно-оперативная группа. Ребенка передали родителям, - сообщает региональное управление Росгвардии.

ИСТОЧНИК KP.RU