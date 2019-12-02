2019-12-02T17:35:05+03:00
Происшествия

Тамбовчанка пострадала в аварии, произошедшей в Рязанской области

Автоледи не справилась с управлением и врезалась в «БМВ»
Ксения АЛЕШИНА
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Авария в Рязанской области с участием 22-летней тамбовчанкиАвария в Рязанской области с участием 22-летней тамбовчанки
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В селе Дядьково Рязанской области в ДТП пострадала 22-летняя жительница Тамбовщины. Авария произошла 1 декабря около девяти часов вечера. По предварительной информации, девушка, управляя иномаркой «Ниссан Кашкай», не справилась с управлением и врезалась в «БМВ Х1». За рулем иномарки находился 32-летний рязанец.

- В результате происшествия водители обоих автомобилей, а также 30-летний пассажир «Ниссан» и 2-х летняя пассажирка «БМВ» получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение. По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются, - сообщает пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

ДТП в Рязанской области с участием 22-летней тамбовчанки

ДТП в Рязанской области с участием 22-летней тамбовчанки

Фото: УМВД России по Рязанской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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