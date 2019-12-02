Священник рассказал тамбовским водителям о важности соблюдения за рулем Божьих заповедей

СЕГОДНЯ 17:00 2019-12-02T17:00:21+03:00

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В Тамбове священнослужители регулярно встречаются с водителями, которых лишили прав за управление автомобилем в нетрезвом виде, наставляя их на путь Божий. На днях беседу с нарушителями провел отец Владимир. Он напомнил им об основных заповедях православия, отдельно обратив внимание на заповедь «не убий».

- За рулем водитель должен быть максимально внимателен и собран, употребление алкоголя должно быть просто исключено. Алкоголь за рулем ведет к многочисленным травмам и убийству, что регулярно происходит при управлении автомобилем пьяным водителем. Священнослужитель в беседе с людьми постарался донести главную информацию до каждого из присутствующих, чтобы исключить алкогольное опьянение за рулем в дальнейшем, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU