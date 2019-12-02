Главную новогоднюю елку Тамбова установят 15 декабря

СЕГОДНЯ 16:30 2019-12-02T16:30:50+03:00

Первая новогодняя елка на площади Ленина появилась в 1950 году и с тех пор осталась главной в городе

Зеленая красавица украшает площадь Ленина во время праздников почти 70 лет

Изменить размер текста: A A

В Тамбове на площади Ленина 15 декабря появится главная новогодняя елка. Традиция устанавливать праздничное дерево именно на этом месте зародилась в 1950-е годы, так что ей уже почти 70 лет.

- К высокой сосне прибивали мелкие сосенки и сосновые ветки, придавая дереву облик ели. Сначала, за отсутствием другой иллюминации, вечером 31 декабря и 1 января она высвечивалась перекрестьем лучей двух армейских зенитных прожекторов, - сообщает информационно-туристический портал Тамбовской области.

С 1970-х новогодние елки стали устанавливать и на других площадках областного центра. В основном ели ставили возле проходных заводов. Однако зеленая красавица на площади Ленина всегда оставалась главной. Технология сбора дерева осталась прежней. Чтобы сделать елку пушистой, нужно около 150 сосенок.

Фото: информационно-туристический портал Тамбовской области

ИСТОЧНИК KP.RU