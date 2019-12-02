2019-12-02T16:02:25+03:00
Общество

Генеральная и областная прокуратуры выявили множество нарушений в тамбовской колонии

Начальнику исправительного учреждения предстоит их устранить
Ксения АЛЕШИНА
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Представители Генеральной прокуратуры РФ совместно с прокуратурой области и Тамбовской прокуратурой по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях области выявили различные нарушения в деятельности исправительной колонии №3, расположенной в поселке Зеленый Рассказовского района.

В целом комиссия осталась довольна тем, как администрация колонии обеспечивает исполнение наказаний. Однако есть некоторые нюансы. Например, в некоторых камерах штрафного изолятора и помещениях камерного типа нет приточно-вытяжной или принудительной вентиляции. А в отдельных камерах ночью отсутствовало освещение. Кроме того, некоторые камеры штрафного изолятора нуждаются в косметическом ремонте.

- Комиссией выявлены также отдельные нарушения обязательных требований пожарной безопасности: в сваросборочном цехе отсутствует система автоматической пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией людей на случай возникновения пожара; не проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений жилых зданий и др, - сообщает пресс-служба прокуратуры Тамбовской области.

Колонией была также нарушена ст. 103 Уголовно-исполнительного кодекса РФ. Оказалось, что администрация исправительного учреждения не принимает всех необходимых мер для трудоустройства трудоспособных осужденных.

- В представлении, внесенном в адрес начальника колонии, прокуратура потребовала принять меры по устранению выявленных нарушений законодательства, - подытожили в региональной прокуратуре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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