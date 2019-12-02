2019-12-02T15:37:30+03:00
Происшествия

Житель Тамбовщины во время драки в придорожном кафе сломал посетителю челюсть

Мужчине грозит до трех лет колонии
Ксения АЛЕШИНА
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Инцидент произошел 30 ноября в кафе на трассе «Тамбов-Пенза». Между двумя посетителями, 25-летним и 18-летним молодыми людьми, произошла драка. Житель Уварова избил своего оппонента, проживающего в селе Моисеево-Алабушка, и сломал ему челюсть.

После драки парень скрылся, а пострадавший через несколько дней обратился в больницу Тамбова. Сотрудники полиции установили личность и место проживания подозреваемого, после чего задержали его.

- Нападавший мужчина будет привлечен к уголовной ответственности в соответствии с принятым процессуальным решением. После установления степени причиненного вреда здоровью возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Виновному грозит наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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