Тамбовчанин «обчистил» стройку, чтобы купить поесть
В Тамбове из строящегося дома по улице Защитной было украдено 12 пачек утеплителя. Полицейским удалось установить личность причастного к этому человека. Им оказался 35-летний тамбовчанин, проживающий на улице Гиляровского.
Выяснилось, что задержанный, дождавшись ночи, с помощью садовой тачки вывез с территории стройки стройматериалы. Мужчина признался, что собирался продать утеплитель, чтобы потратить полученные деньги на продукты.
- Ранее задержанный уже привлекался к уголовной ответственности за мелкие хищения и состоял на учете в полиции. Похищенное возвращено хозяину. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по преступлению, предусмотренному ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Санкцией статьи виновный наказывается штрафом в размере до 200 тысяч рублей либо лишением свободы на срок до пяти лет, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU