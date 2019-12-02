Тамбовчанин «обчистил» стройку, чтобы купить поесть

СЕГОДНЯ 15:01 2019-12-02T15:01:45+03:00

Мужчина украл стройматериалы и собирался их продать, а на вырученные деньги приобрести продукты

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В Тамбове из строящегося дома по улице Защитной было украдено 12 пачек утеплителя. Полицейским удалось установить личность причастного к этому человека. Им оказался 35-летний тамбовчанин, проживающий на улице Гиляровского.

Выяснилось, что задержанный, дождавшись ночи, с помощью садовой тачки вывез с территории стройки стройматериалы. Мужчина признался, что собирался продать утеплитель, чтобы потратить полученные деньги на продукты.

- Ранее задержанный уже привлекался к уголовной ответственности за мелкие хищения и состоял на учете в полиции. Похищенное возвращено хозяину. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по преступлению, предусмотренному ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Санкцией статьи виновный наказывается штрафом в размере до 200 тысяч рублей либо лишением свободы на срок до пяти лет, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU