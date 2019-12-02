2019-12-02T14:08:55+03:00
Происшествия

В Тамбовской области мужчина подговорил приятеля украсть стиральную машину из арендуемого им дома

Злоумышленники продали технику и поделили деньги
Ксения АЛЕШИНА
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В Кирсанове полицейские задержали двоих мужчин, укравших из частного дома стиральную машину «Zanussi». Стражи порядка выяснили, что этот дом арендовал 34-летний местный житель и проживал в нем какое-то время.

В конце ноября этого года у мужчины во время распития алкоголя возникла идея обокрасть хозяина жилища. Он подговорил своего знакомого совершить кражу техники. Совершив преступление, они продали стиральную машину постороннему человеку. После этого арендатор покинул съемное жилье, не предупредив хозяина.

- Полицейские установили всех участников преступления, в том числе человека, который приобрел похищенную технику. Стиральная машина была изъята, опознана владельцем, которому украденную технику вернули сотрудники полиции. В настоящее время по факту хищения проводится проверка, в дальнейшем будет возбуждено уголовное дело, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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