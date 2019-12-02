Тамбовчанин «заминировал» предприятие, где работала его девушка, а также ее автомобиль

СЕГОДНЯ 12:30 2019-12-02T12:30:43+03:00

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В Октябрьском районным суде Тамбова вынесли приговор 29-летнему мужчине, который дважды сделал ложное сообщение о заложенной взрывчатке. Первое преступление он совершил 26 июня этого года. Будучи пьяным и обиженным на свою девушку, мужчина позвонил по телефону «112» и сообщил о минировании колбасного цеха, расположенного в поселке Строитель, где работала его подруга. Во время следующей ссоры с девушкой, которая произошла 6 сентября этого года, мужчина снова набрал телефон единой службы спасения и на этот раз сказал, что возле колбасного цеха стоит автомобиль со взрывчаткой и даже назвал дежурному номер машины. Авто, как выяснилось, принадлежало его возлюбленной.

Лжетеррориста вычислили. В отношении него возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, создающем опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий, совершенное из хулиганских побуждений).

- С учетом позиции государственного обвинителя приговором суда злоумышленнику назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на два года, - сообщает прокуратура Тамбовской области. - По иску прокурора с осужденного взыскали более 22 тысяч рублей в счет возмещения вреда, причиненного бюджету РФ необоснованным отвлечением специализированных служб и оперативно-следственной группы.

ИСТОЧНИК KP.RU