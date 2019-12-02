Тамбовских предпринимателей оштрафовали за торговлю сигаретами рядом с техникумом

СЕГОДНЯ 14:30 2019-12-02T14:30:03+03:00

Изменить размер текста: A A

В Тамбовском районе прокуроры проверили, как предприниматели соблюдают закон при продаже табачных изделий. Выяснилось, что бизнесмены в поселке совхоза «Селезневский», чьи магазин и торговый павильон находились возле аграрно-технологического техникума, свободно торговали сигаретами.

При этом закон запрещает продажу табачных изделий на расстоянии не менее 100 метров от границ территорий образовательных учреждений. Теперь предпринимателям придется выплатить штраф.

- За несоблюдение ограничений в сфере торговли табачной продукцией и табачными изделиями прокуратура возбудила в отношении предпринимателей дела об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 14.53 КоАП РФ. По результатам их рассмотрения виновные лица привлечены к административной ответственности, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Тамбовской области.

Размер штрафа по данной статье варьируется от 2 до 3 тысяч рублей для физических лиц, для должностных — от 5 до 10 тысяч рублей, и для юридических — от 30 до 50 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU