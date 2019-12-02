В Котовске прокуроры нашли экстремизм в школьных компьютерах

СЕГОДНЯ 13:30 2019-12-02T13:35:05+03:00

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В Котовске прокуроры обнаружили доступ к экстремистским сайтам в одной из школ города. Выяснилось, что дети свободно могут зайти через компьютеры в нескольких учебных и административных кабинетах на эти ресурсы.

Согласно действующему законодательству, образовательная организация должна принимать меры по ограничению доступа несовершеннолетних к информации, которая может нанести вред их духовному и нравственному развитию. Администрации учебного заведения необходимо блокировать сайты на школьных компьютерах, призывающих к экстремизму.

- В представлении, внесенном в адрес директора учебного заведения, прокуратура потребовала принятия мер по устранению выявленных нарушений законодательства и привлечению виновных в этом ответственных лиц к дисциплинарной ответственности, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU