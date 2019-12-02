2019-12-02T13:35:05+03:00
Общество

В Котовске прокуроры нашли экстремизм в школьных компьютерах

Ученики имели доступ к сайтам с запрещенной информацией
Ксения АЛЕШИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Котовске прокуроры обнаружили доступ к экстремистским сайтам в одной из школ города. Выяснилось, что дети свободно могут зайти через компьютеры в нескольких учебных и административных кабинетах на эти ресурсы.

Согласно действующему законодательству, образовательная организация должна принимать меры по ограничению доступа несовершеннолетних к информации, которая может нанести вред их духовному и нравственному развитию. Администрации учебного заведения необходимо блокировать сайты на школьных компьютерах, призывающих к экстремизму.

- В представлении, внесенном в адрес директора учебного заведения, прокуратура потребовала принятия мер по устранению выявленных нарушений законодательства и привлечению виновных в этом ответственных лиц к дисциплинарной ответственности, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Четверо липчан предстанут перед судом за поджог дорогостоящего «Лексуса» в Тамбове
Тамбовчанка пострадала в аварии, произошедшей в Рязанской области
Число больных ОРВИ в Тамбовской области растет
Священник рассказал тамбовским водителям о важности соблюдения за рулем Божьих заповедей
Главную новогоднюю елку Тамбова установят 15 декабря
Оклады тамбовских чиновников выросли на 4,3%
Генеральная и областная прокуратуры выявили множество нарушений в тамбовской колонии
В Тамбовской области у мужчины после застолья из дома пропали деньги
Житель Тамбовщины во время драки в придорожном кафе сломал посетителю челюсть
Тамбовчанин «обчистил» стройку, чтобы купить поесть
Тамбовских предпринимателей оштрафовали за торговлю сигаретами рядом с техникумом
В Тамбовской области мужчина подговорил приятеля украсть стиральную машину из арендуемого им дома
В Тамбовской области трое рабочих обокрали завод, на котором вместе работали
Тамбовчанин «заминировал» предприятие, где работала его девушка, а также ее автомобиль
В Тамбовской области усилили охрану елок от браконьеров перед Новым годом
В Тамбове стартовал конкурс «Мой новогодний город»
Еще две модельные библиотеки появятся в этом году на Тамбовщине
В Тамбове фура сбила пожилого мужчину, переходившего дорогу в неположенном месте
В Тамбове пройдет фестиваль японского кино
При столкновении фуры и легковушки в Тамбовской области погибла 24-летняя девушка
Пожилой мужчина погиб на пожаре в Тамбовской области
Жители села в Тамбовской области страдают из-за мусора
Тамбовчанам расскажут, как не заразиться ВИЧ