В Тамбове стартовал конкурс «Мой новогодний город»

СЕГОДНЯ 11:31 2019-12-02T11:31:12+03:00

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Жителей города Тамбова приглашают принять участие в традиционном конкурсе «Мой новогодний город», который проводится со 2 декабря этого года по 9 февраля следующего. В четырех номинациях - «Зимний двор», «Новогодняя игрушка», «Новогодний Тамбов», «Новогодняя открытка» - могут принимать жители многоквартирных и частных домов, а в номинации «Зимний двор» еще и управляющие компании. Число участников конкурса не ограничено.

В номинации «Зимний двор» комиссия оценит благоустройство дворовых территорий, наличие на них снежных, ледяных скульптур, городков, горок, лабиринтов и других фигур, а также установку и украшение новогодних елок. В номинации «Новогодняя игрушка» участникам предлагают сделать своими руками новогодние украшения. Лучшие работы повесят на ёлках города Тамбова. В фото-номинации «Новогодний Тамбов» комиссия оценит соответствие фотографии тематике конкурса и оригинальность идеи снимка. В номинации «Новогодняя открытка» работы участников конкурса проверят на оригинальность и новизну авторской идеи, уровень сложности и технику исполнения.

- Заявки на участие в конкурсе будут приниматься со 2 по 23 декабря 2019 года адресу: ул.Советская, д.182, каб. №23, - сообщает пресс-служба мэрии Тамбова. - Победителей и лауреатов конкурса наградят дипломами администрации Тамбова и денежными премиями.

ИСТОЧНИК KP.RU