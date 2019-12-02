В Тамбовской области усилили охрану елок от браконьеров перед Новым годом

СЕГОДНЯ 12:00 2019-12-02T12:00:21+03:00

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В преддверии новогодних праздников тамбовские лесники совместно с полицейскими усилят охрану хвойных молодняков, чтобы не допустить незаконную вырубку деревьев. Соответствующий документ подписан начальником регионального управления лесами Сергеем Истоминым.

- Уже разработаны и утверждены графики дежурств совместных мобильных групп по охране леса и маршруты патрулирования. Особое внимание направлено на охрану зеленых зон вблизи областного центра и других муниципальных образований. Кроме того, в местах вероятной вырубки хвойных деревьев установлено видеонаблюдение и специальные контрольные посты. В рамках месячника будут организованы дежурства на федеральных и региональных автодорогах, - сообщают в пресс-службе администрации Тамбовской области.

Напомним, что по закону заготавливать ели к Новому году самостоятельно запрещено. За незаконно срубленное хвойное дерево нарушителей будут штрафовать. Размер штрафа для физических лиц составляет 3 тысячи рублей, для должностных и юридических лиц он гораздо больше.

Кроме того браконьер должен будет заплатить причиненный лесному фонду ущерб в размере 2 232 рубля за каждое срубленное дерево. Если сумма ущерба достигнет 5 тысяч рублей и более, то нарушителя могут привлечь к уголовной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU