В Тамбове фура сбила пожилого мужчину, переходившего дорогу в неположенном месте

СЕГОДНЯ 11:06 2019-12-02T11:06:41+03:00

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30 ноября в 16 часов 10 минут на улице Гастелло в районе дома №8 города Тамбова произошла авария со смертельным исходом. Как рассказали в региональном УГИБДД, 59-летний водитель автомобиля «МАЗ-5440» в составе полуприцепа «Кроне SDP 27» наехал на 74-летнего пенсионера, который переходил проезжую часть дороги в неположенном месте в зоне видимости регулируемого пешеходного перехода.

- В результате аварии пешеход получил травмы, - сообщили в пресс-службе областного УГИБДД. – На автомобиле скорой медицинской помощи его доставили в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки города Тамбова, где спустя некоторое время он скончался.

ИСТОЧНИК KP.RU