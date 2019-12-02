Еще две модельные библиотеки появятся в этом году на Тамбовщине

СЕГОДНЯ 11:30 2019-12-02T11:30:44+03:00

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На Тамбовщине появятся две модельные библиотеки – в селах Коптево и Нижне-Спасское. На модернизацию читален было выделено по 5 млн рублей. На эти деньги купили новую мебель, современное оборудование и литературу. Первых посетителей библиотеки будут готовы принять 11 декабря.

- Первая модельная библиотека, созданная в рамках национального проекта «Культура», открылась в этом году в Жердевке. На эти цели из федерального бюджета регион получил 10 миллионов рублей. Администрация района софинансировала проект и выделила из местного бюджета дополнительные средства – более двух миллионов рублей. Благодаря тому, что Тамбовская область так оперативно и активно включилась в реализацию проекта, министерство культуры РФ выделило нашему региону дополнительные средства на создание еще двух модельных библиотек в этом году, - сообщает пресс-служба администрации региона.

В следующем году на модельный стандарт перейдет детская библиотека Знаменского района. Всего же нацпроект предполагает создание в регионе 10 библиотек нового поколения.

ИСТОЧНИК KP.RU