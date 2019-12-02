2019-12-02T10:31:49+03:00
Звезды

В Тамбове пройдет фестиваль японского кино

Бесплатные показы состоятся в кинозале областного краеведческого музея
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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В Тамбове пройдет традиционный фестиваль японского кино «Момидзи». В течение трех дней, с 6 по 8 декабря, все желающие смогут прикоснуться к культуре этой далекой страны. Картины покажут бесплатно в кинозале областного краеведческого музея.

- Тамбовчане увидят пять картин, - сообщает пресс-служба администрации тамбовской области. - 6 декабря состоится показ драмы 2018 года Тацуси Омори "Каждый день хороший день". 7 декабря покажут аниме "Попин Q" 2016 года режиссёра Наоки Мияхара и комедию 2017 года "Папины обеды" от Масакадзу Фукацу. 8 декабря - спортивно-комедийную картину "Ватербойз" (другой перевод - "Пловцы") Синобу Ягути 2001 года и комедию того же режиссёра "Счастливый полёт" 2008 года. Также 7 декабря состоятся мастер-классы по каллиграфии, их проведет уроженка Японии Каори Исидзима. Фестиваль проходит при поддержке регионального отделения общества «Россия-Япония».

ИСТОЧНИК KP.RU

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