При столкновении фуры и легковушки в Тамбовской области погибла 24-летняя девушка
Авария, в которой погибла 24-летняя девушка, произошла 30 ноября в 18 часов 30 минут на 53 километре автодороги «Тамбов-Пенза», проходящей по территории Рассказовского района. Как рассказали в региональном УГИБДД, автоледи, которая находилась за рулем автомобиля «ВАЗ-2112», врезалась в движущийся в попутном направлении грузовой автомобиль «Scania», за рулем которого был 54-летний мужчина.
- В результате аварии водитель автомобиля «ВАЗ-2112» от полученных травм скончалась в карете скорой медицинской помощи по дороге во вторую городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки города Тамбова, - сообщили в УГИБДД. – 30-летнего пассажира легкового автомобиля «ВАЗ-21120», который получил травмы, медики осмотрели на месте происшествия.
Девушка скончалась по дороге в больницуФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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