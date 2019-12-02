Пожилой мужчина погиб на пожаре в Тамбовской области

СЕГОДНЯ 09:36 2019-12-02T09:36:59+03:00

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В воскресенье, 1 декабря, в селе Липовка Рассказовского района около 9 часов утра загорелся частный дом. В это время в нем находился 62-летний мужчина. Возгорание заметили соседи, которые попытались спасти одинокого пенсионера, но входная дверь оказалась заперта изнутри, поэтому у них ничего не вышло.

- Дом выгорел полностью, - сообщает ГУ МЧС России по тамбовской области. – При разборе завалов и проливке пожарные обнаружили тело хозяина дома.

Причины гибели пенсионера будут выяснять следователи.

- Обстоятельства трагедии устанавливают в Рассказовском МСО СУ СК России по Тамбовской области, - рассказали в СКР по региону. – Предварительная причина пожара - замыкание электропроводки.

ИСТОЧНИК KP.RU