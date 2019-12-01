Жители села в Тамбовской области страдают из-за мусора

СЕГОДНЯ 13:33 2019-12-01T13:33:57+03:00

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В селе Староюрьево одноименного района 51 улица, при этом жители семи из них (Осетровка, Космонавтов, 1-й Больничный переулок, Центральная, Кирпичный завод, совхоз Зеркальный и Совхозная) страдают из-за бытовых отходов: там отсутствуют контейнеры для мусора, контейнерные площадки не оборудованы, полноценный вывоз ТКО не обеспечен.

Из имеющегося в близлежащей территории: пять контейнеров установлено на пересечении улиц Коммунальная и Советская, на улице Кочеткова - два. Однако контейнерных площадок фактически нет, емкости стоят на земле, водонепроницаемое покрытие и ограждение отсутствуют, некоторые контейнеры испорчены из-за эксплуатации, утратили свою форму, ржавые, требующие замены. Контейнеры постоянно переполненные.

Как сообщают в областной прокуратуре, такое положение дел нарушает санитарно-эпидемиологическое законодательство при сборе твердых коммунальных отходов. Местная администрация не в полной мере исполняет обязанности по организации сбора и вывоза бытовых отходов. Прокуратура потребовала от главы сельсовета устранить нарушения.

ИСТОЧНИК KP.RU