Тамбовчанам расскажут, как не заразиться ВИЧ

СЕГОДНЯ 13:00 2019-12-01T13:00:18+03:00

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В Тамбовской области проходят мероприятия в рамках Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД». Они направлены на повышение информированности населения по вопросам ВИЧ-инфекции. Кампания в регионе стартовала накануне Всемирного дня борьбы со СПИДом (1 декабря) и продлится до 5 декабря.

В это время в крупных торгово-развлекательных центрах Тамбова специалисты Центра по профилактике и борьбе со СПИД проводят анкетирование и рассказывают о мерах индивидуальной профилактики. На память тамбовчане получают карманные календари и буклеты с информацией о ВИЧ-инфекции. Аналогичные лекции проходят в рабочих организациях и образовательных учреждениях по всей области.

Так, 29 ноября в Мичуринске открылся пункт низкопорогового доступа для профилактики ВИЧ-инфекции среди групп населения, уязвимых к вирусу иммунодефициту. 3 декабря массовое мероприятие для молодежи пройдет в Тамбовской областной универсальной научной библиотеке им. А. С. Пушкина.

ИСТОЧНИК KP.RU