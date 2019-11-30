2019-11-30T14:04:14+03:00
Происшествия

В Тамбовской области парень воровал из супермаркета шампуни и продавал их прохожим по 100 рублей

Сотрудники полиции задержали предприимчивого молодого человека, и теперь он должен возместить нанесенный материальный ущерб магазину
Ксения АЛЕШИНА
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В городе Рассказово, 28 ноября, полицейские получили сообщение о краже из супермаркета на Фабричном проезде. Выяснилось, что оттуда стала пропадать продукция. Стражи порядка изучили записи с камер видеонаблюдения, по которым составили описание неизвестного молодого человека, который совершил две кражи 4 и 25 ноября. Добычей воришки стали шампуни, бальзамы и другая бытовая химия.

Сотрудниками полиции по подозрению в краже был задержан 20-летний местный житель. Молодой человек дал признательные показания и пояснил, что украденные шампуни и бальзамы продавал на улице прохожим по 100 рублей, пытаясь подзаработать денег.

- Ранее молодой человек уже совершал схожие кражи и не раз имел проблемы с законом. Теперь задержанному придется выплатить магазину причиненный материальный ущерб из своего кармана. Ведутся мероприятия по документированию преступной деятельности. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Кража» Уголовного Кодекса, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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