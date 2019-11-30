Тамбовские краеведы получили более миллиона рублей на проведение «Атмановских кулачек»

СЕГОДНЯ 13:47 2019-11-30T13:47:25+03:00

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Тамбовское общество любителей краеведения получило более миллиона рублей на проведение русских традиционных игр «Атмановские кулачки». Представители этой НКО вошли в 46 некоммерческих организаций, которые в этом году региональные власти выделили денежную субсидию.

- «Атмановские кулачки» - единственные сохранившиеся традиционные игры русского народа, которые проводятся каждый год в месте их исконного бытования на престольный праздник села - Успение Пресвятой Богородицы. «Атмановские кулачки» стали первыми играми, внесенными в реестр объектов нематериального культурного наследия народов России. Из года в год в Атманов угол едут любители русских забав со всей страны, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.

Напомним, одни из главных событий «Атмановских кулачек» - бой стенка-на-стенку, борьба за вороток и силовая игра в мяч - кила. Все игры сопровождаются народными гуляньями, а программа праздника помимо состязаний также включает в себя соревнования плясунов, частушечников и гармонистов.

ИСТОЧНИК KP.RU