2019-11-30T13:37:07+03:00
Звезды

Тамбовские школьные музеи могут стать участниками международного проекта

Это позволит им расширить возможности и обменяться опытом с другими учреждениями
Ксения АЛЕШИНА
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На VIII Санкт-Петербургском международном культурном форуме московский Музей Победы дал старт новому проекту - добровольной сертификации школьных музеев, к участию в котором пригласили и школьные музеи Тамбовщины. Этот проект приурочен к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

- Программа «Школьный музей Победы» призвана создать единое музейное информационное пространство. Его участникам окажут научно-методическую, организационную, экспертно-аналитическую помощь. Партнеры проекта также будут обмениваться лучшими практиками в области музейной педагогики и в создании уникальных экспозиций и интерактивных форм работы с учащимися, - сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Стать участниками программы могут музеи любых тамбовских образовательных организаций. Всем учреждениям после прохождения сертификации дают статус партнера Музея Победы и возможность быть представленным в рейтинге лучших российских школьных музеев.

Представителям музеев необходимо заполнить заявку или отправить данные о музее на адрес электронной почты sertifikatpobedy@cmvov.ru. Решение о сертификации школьного музея примет экспертная комиссия Музея Победы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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