Глава Тамбова прошлась по дворам многоэтажек, чтобы оценить, как коммунальщики справляются с гололедом

СЕГОДНЯ 13:18 2019-11-30T13:18:29+03:00

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Мэр Тамбова Наталья Макаревич оценила работу коммунальщиков по борьбе с гололедом во дворах многоэтажек областного центра. Она совершила объезд по четырем адресам: улицам Советская, 109 и 113 А, Чичканова, 18 и Чичканова, 55.

В трех из четырех дворах, кроме дома №55 по улице Чичканова, тротуары и дорожные покрытия не были обработаны пескосоляной смесью, а значит, они представляют опасность для пешеходов и автолюбителей.

- Очень жаль, что управляющим компаниям и ответственным за обработку дворовых территорий лицам не хватило суток, чтобы провести необходимые мероприятия и обезопасить жителей многоквартирных домов от падений и травм. Я твердо убеждена, что безопасность горожан должна стоять на первом месте. Я дала необходимые поручения профильным структурам, при этом обработку дворовых территорий пескосоляной смесью беру на особый контроль, – сказала глава города Наталия Макаревич.

ИСТОЧНИК KP.RU