Жительница Тамбовщины осталась без 190 тысяч рублей, поверив липовому сотруднику банка
В Тамбовской области, 45-летняя жительница Бондарского района, стала жертвой мошенника и лишилась 190 тысяч рублей. Женщине позвонил неизвестный и, представившись сотрудником службы безопасности банка, сообщил, что с ее банковской карточки произошло несанкционированное снятие денежных средств.
Для блокировки карты мошенник попросил женщину сообщить данные. Она назвала ему номер карты и код, после чего деньги с нее списались деньги.
- В настоящее время по данному факту проводятся мероприятия по установлению личности мошенника, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU