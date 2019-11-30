2019-11-30T13:00:30+03:00
Происшествия

Жительница Тамбовщины осталась без 190 тысяч рублей, поверив липовому сотруднику банка

Женщина назвала мошеннику номер своей банковской карты и код
Ксения АЛЕШИНА
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В Тамбовской области, 45-летняя жительница Бондарского района, стала жертвой мошенника и лишилась 190 тысяч рублей. Женщине позвонил неизвестный и, представившись сотрудником службы безопасности банка, сообщил, что с ее банковской карточки произошло несанкционированное снятие денежных средств.

Для блокировки карты мошенник попросил женщину сообщить данные. Она назвала ему номер карты и код, после чего деньги с нее списались деньги.

- В настоящее время по данному факту проводятся мероприятия по установлению личности мошенника, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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