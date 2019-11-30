Тамбовчанам покажут бесплатные короткометражные фильмы

СЕГОДНЯ 12:50 2019-11-30T12:51:02+03:00

Изменить размер текста: A A

Тамбовская область присоединится к Всероссийскому Дню короткометражного кино. В рамках фестиваля жителям областного центра бесплатно покажут самые интересные и яркие короткометражки.

- Традиция проводить День короткометражного кино 21 декабря, в самый короткий день в году, появилась на родине кинематографа – во Франции. В 2014 году акция впервые состоялась в России, и была поддержана Союзом кинематографистов. В этом году она будет проходить с 15 по 25 декабря более чем на 1500 площадках в 85 регионах России и 20 странах мира, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.

В Тамбове показы состоятся 17 декабря в кинозале «На Степана Разина». На 9:00 запланирована программа «Семейное кино» (12+), а в 14:00 - программа «Звезды в коротком метре» (16+). Подробную информацию можно узнать сайте или на страничке кинозала в соцсети «ВКонтакте».

ИСТОЧНИК KP.RU