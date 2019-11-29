2019-11-29T18:04:22+03:00
Происшествия

На севере Тамбова повредили водовод

На время ремонта у горожан снизится давление холодной воды
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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На севере Тамбова во время несогласованного проведения земельных работ в районе д. 212 по ул. Советской повредили водовод диаметром 600 мм.

- Представители организации, выполняющей работы, не предоставили ордер на проведение земляных работ и согласование с ТКС, в связи с чем не были выполнены мероприятия по обеспечению сохранности водовода, - сообщает АО «Тамбовские коммунальные системы». - В данный момент специалисты проводят обследование места аварии и согласование мест нахождения коммуникаций других коммунальных служб, после чего приступят к устранению повреждения.

В связи с проведением ремонтных работ давление ХВС в северной части города будет снижено.

ИСТОЧНИК KP.RU

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