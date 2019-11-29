2019-11-29T16:46:12+03:00
Общество

На Тамбовщине ожидается мокрый снег, дождь и туман

На дорогах - гололедица
Магдалина Кочнева
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На территории Тамбовщины ожидаются неблагоприятные погодные явления. 30 ноября облачно, ночью и днём небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Местами туман, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха - ночью от -3° до +2°, днем 0-5° тепла.

При таких погодных условиях есть риск повреждения линий электропередач и связи, а также увеличения ДТП и заторов на трассах.

- О возможных погодных условиях проинформированы органы местного самоуправления региона, руководители объектов энергоснабжения и ЖКХ, а также лечебных учреждений и домов отдыха, осуществляется оповещение через СМИ, - рассказали в региональном ГУ МЧС. - «Единый телефон доверия»: 8 (4752) 72-99-50.

ИСТОЧНИК KP.RU

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