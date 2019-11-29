Тамбовчане выступят перед участниками ТНТ-проекта «Танцы»

СЕГОДНЯ 15:42 2019-11-29T15:42:18+03:00

Конкурсанты покажут свое мастерство в самых разных стилях

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Около тысячи танцоров примут участие в конкурсе «Восходящие таланты — 2019». 30 ноября, в спортивно-тренировочном центре «Тамбов» пройдет Всероссийский конкурс хореографического искусства. Участие в нём примут танцоры Тамбовщины, а также коллективы из Москвы и Липецка.

- В состав специального жюри войдут участники проекта «Танцы» на ТНТ, - рассказали в пресс-службе областной администрации.

Конкурсанты покажут свое мастерство в различных дисциплинах: эстрадный и народный танец, современная хореография, танцевальное шоу, уличный стиль, бальная хореография и другие направления. Возраст участников - от 4 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU