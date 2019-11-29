Установщик забора похитил из дома тамбовчанки 1,5 млн рублей

СЕГОДНЯ 17:31 2019-11-29T17:31:03+03:00

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Мужчине из Уварово, который украл 1,5 миллиона рублей, вынесли приговор. Он установливал забор одной местной жительнице и узнал, что она хранит у себя в сейфе деньги сына. Ночью 2 сентября он приехал к её дому и отключил в нем электрическое питание, после чего стал ждать. Через некоторое время женщина вышла и направилась к счетчику, чтобы включить свет, а мужчина, тем временем, через открытую входную дверь проник в дом. Здесь он похитил вещей почти на 13 тысяч рублей, а также, обнаружив ключи от сейфа, открыл его и вытащил оттуда 1,5 млн.рублей. С украденным он вылез на улицу через створку окна в спальне.

200 тысяч рублей мужчина потратил, отдыхая в питейных заведениях города и оставляя чаевые официантам. 300 тысяч он потерял, находясь в нетрезвом состоянии. Оставшиеся деньги у него изъяли полицейские. Тамбовчанин признался в содеянном, возместил в полном объеме причиненный вред.

- Суд признал виновным 27-летнего местного жителя в совершении преступления по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража чужого имущества в особо крупном размере, с проникновением в жилище), - сообщает региональная прокуратура.

Так как мужчина положительно характеризуется по месту жительства, а потерпевший не настаивал на строгом наказании, ему назначили 3 года лишения свободы условно, с испытательного сроком 2 года. За это время он должен доказать свое исправление.

ИСТОЧНИК KP.RU