2019-11-29T14:14:07+03:00
Общество

Тамбовские дорожные службы продолжают бороться с гололёдом

Из-за неблагоприятных погодных условий они работают круглосуточно
Магдалина Кочнева
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В Тамбове 29 ноября продолжили мероприятия по уборке города.

- Это позволило не допустить образование ледяной корки на поверхности дорог, мостов, путепроводов и тротуаров, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

29 ноября на уборку города вышли 153 человека и 12 ЗИЛов, задействованных в посыпке пешеходных переходов, тротуаров и труднодоступных участков улиц. Обработка проводится по всему городу. Сейчас работы ведутся на ул. Карла Маркса, Интернациональной и Моршанском шоссе. Также посыпаются чистым песком, без соли, путепроводы - во избежание коррозии металлических элементов.

- С наступлением неблагоприятных погодных условий дорожная служба перешла на круглосуточный режим работы, - отметил директор МБУ «Спецдорсерсвис» Сергей Белов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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