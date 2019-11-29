2019-11-29T13:29:51+03:00
Происшествия

Во время застолья тамбовчанка украла у знакомого 40 тысяч рублей

Обнаружив пропажу денег, мужчина обратился в полицию
Магдалина Кочнева
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В Тамбове полицейские задержали 25-летнюю женщину, подозреваемую в краже денег. В дежурную часть обратился 40-летний мужчина и сообщил о том, что после праздничного застолья он лишился 40 тысяч рублей. В беседе с полицейскими он рассказал, что обнаружил пропажу после ухода из квартиры своей знакомой. Сотрудники нашли женщину и доставили её в отдел. Табмовчанка дала признательные показания и вернула часть похищенной суммы.

- Возбуждено уголовное дело по признакам преступления по ч.2 ст. 158 УК РФ «Кража», - рассказали в пресс-службе регионального УМВД. - Санкция статьи предусматривает штраф до 200 тысяч рублей, либо до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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