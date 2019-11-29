Тамбовчанин избил полицейского, который пытался его задержать

СЕГОДНЯ 15:06 2019-11-29T15:06:40+03:00

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В Кирсанове возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, подозреваемого в избиении полицейского. В октябре сотрудники МОМВД России «Кирсановский» приехали на вызов к одному из городских кафе. Там около входа конфликтовали несколько молодых людей. Один из них, когда его стали задерживать, несколько раз ударил руками и ногами полицейского. Удары привели к сотрясению мозга и перелому кисти у сотрудника.

Кирсановский межрайонный следственный отдел регионального СУ СКР возбудил уголовное дело в отношении 21-летнего мужчины, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

- В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на сбор доказательств, - рассказали в региональном СУ СКР.

ИСТОЧНИК KP.RU