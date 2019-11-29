Аферист из Уфы обманул двух тамбовских водителей на 40 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 16:31 2019-11-29T16:31:03+03:00

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Полицейские задержали мошенника, обманувшего тамбовчан на 40 000 рублей. Мужчина предлагал помочь с получением водительского удостоверения. Аферист рассказывал о своих обширных связях и гарантиовал результат.

С 14 по 16 сентября он обманул 30-летнего мужчину и его 32-летнего приятеля. Эти двое водителей одной из организаций Тамбова решили получить несколько новых категорий и воспользовались объявлением из интернета. На связь вышел некий мужчина, который обещал помочь в кратчайшие сроки. Поверив аферисту на слово, оба водителя перевели на его счет через терминал оплаты по 19 900 рублей и стали ждать результат.

В назначенное время аферист не вышел на связь и перестал отвечать на звонки. Тогда потерпевшие поняли, что их обманули, и обратились в органы правопорядка.

Полицейские задержали 33-летнего уроженеца Уфы и доставили в отдел, где он во всем признался. По его словам, все полученные преступным путем 40 000 рублей он успел потратить на свои нужды. Сейчас проверяется причастность мужчины к подобным случаям.

- Возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», - сообщает пресс-служба регионального УМВД.

ИСТОЧНИК KP.RU