2019-11-29T12:31:27+03:00
Происшествия

В Тамбовской области у пруда нашли мертвого рыбака

56-летний мужчина ушел на водоем и не вернулся: в розыск его заявили соседи
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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У пруда в Токаревском районе 28 ноября нашли тело мертвого 56-летнего мужчины, которого искали с 25 ноября. В день своего исчезновения он на велосипеде отправился на рыбалку. Соседи, живущие с ним через стенку, знали, что заядлый рыболов всегда возвращался вечером домой, но его не было всю ночь. Утром односельчане сообщили о пропаже мужчины, начались его поиски. При проведении поисковых мероприятий правоохранители обнаружили лунку на поверхности водоема и удочку, а немного подальше - на берегу тело рыбака.

- При осмотре его тела следов криминальной смерти не обнаружено, - сообщили в СУ СКР по Тамбовской области. - Точная причина гибели мужчины будет установлена по результатам проведения судебно-медицинской экспертизы в рамках организованной Жердевским МСО регионального СУ СК России процессуальной проверки.

По предварительной версии причиной гибели мужчины могло стать переохлаждение, либо внезапный приступ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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