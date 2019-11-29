2019-11-29T13:00:12+03:00
Общество

Тамбовчане смогут поучаствовать во Всероссийском правовом диктанте

Тестирование пройдет с 3 по 10 декабря в онлайн-режиме и 6 декабря очно
Магдалина Кочнева
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Тамбовчане проверят свои знания в области права. В начале декабря во всех регионах страны пройдет третий Всероссийский правовой диктант. Принять в нём участие сможет любой желающий старше 14 лет.

- Диктант проводится для оценки уровня правовой грамотности населения, - объяснили в пресс-службе областной администрации. - Его соорганизаторами выступают «Ассоциация юристов России», общероссийская общественная организация «Деловая Россия» при поддержке Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина.

С 3 по 10 декабря на официальном портале пройдёт тестирование в онлайн-режиме. Участникам диктанта необходимо за 60 минут ответить на 40 вопросов. В полдень 6 декабря участники очно напишут работы в научной фундаментальной библиотеке ТГУ им. Г.Р.Державина.

С каждым годом растет количество участников правового диктанта. В этом году, по подсчетам организаторов, к акции планируют привлечь не менее 200 тысяч человек. Каждый участник получит сертификат с результатом прохождения теста.

ИСТОЧНИК KP.RU

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