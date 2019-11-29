Тамбовчанин пришёл к своей бывшей жене и избил ее дочь

СЕГОДНЯ 11:59 2019-11-29T11:59:30+03:00

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Житель Первомайского района обвиняется в избиении 18-летней девушки. 13 октября пьяный мужчина пришел в гости к своей бывшей супруге из деревни Иванжитово. Здесь он устроил скандал и требовал отдать ему какие-то деньги. За свою мать вступилась дочь, которая попыталась выставить нетрезвого тамбовчанина из дома. В ответ 41-летний мужчина избил девушку и ушёл. Та сразу же обратилась за помощью в полицию.

Сотрудники, прибывшие на сигнал, опросили женщин, установили личность подозреваемого и задержали его. Оказалось, что около месяца назад мужчина избил знакомого, за что подвергнулся административному наказанию по с. 6.1.1. КоАП РФ «Побои». Сейчас принято решение о возбуждении уголовного дела по ст. 116.1 УК РФ «Нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию».

- В рамках его расследования полицейские опросили свидетелей, пострадавшую и подозреваемого, а также собрали улики и доказательства, - рассказали в пресс-службе регионального УМВД. - Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в прокуратуру Первомайского района для утверждения и дальнейшего поддержания обвинения в суде.

Мужчине грозит штраф до 40 тысяч рублей, либо до 240 часов обязательных или до полугода исправительных работ, либо до 3 месяцев ареста.

ИСТОЧНИК KP.RU