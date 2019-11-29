«Газель» и иномарка стали участниками лобового столкновения под Тамбовом
Лобовое столкновение двух автомобилей произошло 28 ноября в 22 часа 10 минут на 12 километре автодороги «Тамбов-Пенза», проходящей по территории Тамбовского района. Как рассказали в региональном УГИБДД, 46-летний водитель автомобиля «Hyundai Solaris» выехал на встречную полосу, где столкнулся с движущимся во встречном направлении автомобилем «ГАЗ-33022», под управлением 39-летнего мужчины.
- В результате аварии травмы получил водитель «Hyundai Solaris», - рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тамбовской области. – Мужчину доставили во вторую городскую больницу Архиепископа Луки.
Водитель легковушки оказался в больницеФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
ИСТОЧНИК KP.RU