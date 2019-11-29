«Газель» и иномарка стали участниками лобового столкновения под Тамбовом

СЕГОДНЯ 11:01 2019-11-29T11:01:41+03:00

«Hyundai Solaris» выехал на встречную полосу и попал в ДТП

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Лобовое столкновение двух автомобилей произошло 28 ноября в 22 часа 10 минут на 12 километре автодороги «Тамбов-Пенза», проходящей по территории Тамбовского района. Как рассказали в региональном УГИБДД, 46-летний водитель автомобиля «Hyundai Solaris» выехал на встречную полосу, где столкнулся с движущимся во встречном направлении автомобилем «ГАЗ-33022», под управлением 39-летнего мужчины.

- В результате аварии травмы получил водитель «Hyundai Solaris», - рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тамбовской области. – Мужчину доставили во вторую городскую больницу Архиепископа Луки.

Водитель легковушки оказался в больницеФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

ИСТОЧНИК KP.RU