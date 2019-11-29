Супруги-наркоманы промышляли сбытом метилэфедрона на территории Тамбова

СЕГОДНЯ 10:21 2019-11-29T10:21:32+03:00

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Летом прошлого года сотрудники Управления Наркоконтроля УМВД области с поличным - при формировании серии тайников с наркотиками - на территории областного центра задержали двоих жителей города Тамбова – 54-летнего мужчину и 52-летнюю женщину. При себе у них нашли несколько пакетиков с синтетическим наркотическим веществом «метилэфедрон». Подозреваемых в распространении наркотиков доставили в полицию, где они признались в серии преступлений.

Выяснилось, что в мае прошлого года через Интернет пара приобрела крупную партию наркотиков. Дома они делили вещество на мелкие дозы и через «закладки» наладили его сбыт. Подозреваемые указали десятки тайников, где находились запрещенные вещества. Полицейские также изъяли у них деньги, полученные от преступной деятельности.

В отношении гражданских супругов возбудили уголовное дело по ч. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Выяснилось, что мужчина и женщина сами принимали наркотики, чтобы заработать на них, они решили заняться распространением. Из их дома, а также из тайников полицейские изъяли больше ста граммов метилэфедрона. Известно, что ранее оба супруга привлекались к уголовной ответственности, в том числе за распространение наркотиков.

- По окончании следственных действий уголовное дело с обвинительным заключением направили в суд для принятия окончательного решения, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области. - В октябре этого года решением Октябрьского районного суда города Тамбова подсудимых признали виновными в распространении наркотиков, каждому из них было назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы. 31 октября текущего года приговор суда вступил в законную силу.

Деньги, добытые преступным путем, у супругов забралиФото: УМВД России по Тамбовской области

ИСТОЧНИК KP.RU