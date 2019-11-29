На ледяной трассе в Тамбовской области грузовик столкнулся с КамАЗом

СЕГОДНЯ 09:42 2019-11-29T09:42:12+03:00

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В Тамбовской области при столкновении двух автомобилей на обледеневшей трассе пострадал 35-летний мужчина. Как рассказали в региональном УГИБДД, авария произошла 28 ноября в 15 часов 30 минут на 29 километре автодороги Р22 «Каспий - с.Староюрьево», проходящей по территории Староюрьевского района.

- 35-летний водитель автомобиля «ГАЗ-3307» не учел дорожные метеорологические условия и столкнулся с движущимся во встречном направлении автомобилем «КамАЗ», под управлением 37-летнего мужчины, - сообщили в пресс-службе областного УГИБДД. - В результате аварии водителя автомобиля «КамАЗ» с травмами доставили на автомобиле скорой медицинской помощи в ТОГБУЗ «Мичуринская ЦРБ».

ИСТОЧНИК KP.RU