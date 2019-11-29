2019-11-29T09:42:12+03:00
Происшествия

На ледяной трассе в Тамбовской области грузовик столкнулся с КамАЗом

В аварии пострадал 34-летний мужчина
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Поделиться:
Авария произошла в Староюрьевском районеАвария произошла в Староюрьевском районеФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
Изменить размер текста:

В Тамбовской области при столкновении двух автомобилей на обледеневшей трассе пострадал 35-летний мужчина. Как рассказали в региональном УГИБДД, авария произошла 28 ноября в 15 часов 30 минут на 29 километре автодороги Р22 «Каспий - с.Староюрьево», проходящей по территории Староюрьевского района.

- 35-летний водитель автомобиля «ГАЗ-3307» не учел дорожные метеорологические условия и столкнулся с движущимся во встречном направлении автомобилем «КамАЗ», под управлением 37-летнего мужчины, - сообщили в пресс-службе областного УГИБДД. - В результате аварии водителя автомобиля «КамАЗ» с травмами доставили на автомобиле скорой медицинской помощи в ТОГБУЗ «Мичуринская ЦРБ».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Аферист из Уфы обманул двух тамбовских водителей на 40 тысяч рублей
Тамбовчане выступят перед участниками ТНТ-проекта «Танцы»
Тамбовчанин избил полицейского, который пытался его задержать
Тамбовские дорожные службы продолжают бороться с гололёдом
Во время застолья тамбовчанка украла у знакомого 40 тысяч рублей
Тамбовчане смогут поучаствовать во Всероссийском правовом диктанте
В Тамбовской области у пруда нашли мертвого рыбака
Тамбовчанин пришёл к своей бывшей жене и избил ее дочь
Платную "скорую" Тамбова подозревают в недобросовестной конкуренции
«Газель» и иномарка стали участниками лобового столкновения под Тамбовом
Супруги-наркоманы промышляли сбытом метилэфедрона на территории Тамбова
В Тамбове начали борьбу с гололедом на дорогах
Для жителей тамбовской глубинки открывают кинозалы
В Тамбове демонтируют незаконные рекламные конструкции